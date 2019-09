Paweł Kukiz: "PiS chce nas po prostu zabić. To partia arogancka, partia bufoniarska"

Paweł Kukiz skrytykował partię rządzącą oraz skomentował możliwe powyborcze koalicje. Lider Kukiz'15 podkreślił, że najważniejsze dla niego są obywatelskie postulaty i wprowadzenie JOW-ów. - Będziemy szukać partnera, który da gwarancję ich spełnienia — mówił w Radiu Zet.

Prowadząca program pytała Pawła Kukiza , czy możliwy jest scenariusz, w którym PiS nie ma większości i Kukiz'15 wchodzi do koalicji z partią rządzącą. - Najpierw Paweł Kukiz wejdzie do kościółka i podziękuje Panu Bogu za taki scenariusz, o którym Pani powiedziała, że PiS tej większości mieć nie będzie - odpowiedział polityk.

Paweł Kukiz: "Będziemy działać racjonalnie"

Dopytywany o możliwą koalicję, czy to z Prawem i Sprawiedliwością, czy Koalicją Obywatelską, Kukiz nie wykluczył żadnej z tych opcji. - Gdyby doszło do takiej sytuacji, że jesteśmy języczkiem u wagi, czyli albo jedna, albo druga opcja nas potrzebuje, to wtedy będziemy się starać podjąć decyzję racjonalną - mówił lider K'15. Wyjaśnił, że decyzja racjonalna to wybór tego partnera, który da większą gwarancję spełnienia postulatów obywatelskich i wprowadzenia większościowej ordynacji wyborczej.