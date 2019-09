Paweł Kukiz i Władysław Kosiniak-Kamysz dali popis w radiu

Robert Mazurek gościł u siebie w programie, jak sam określił, "najbardziej niespodziewany duet wyborów". Mowa o liderach ugrupowań Kukiz'15 i PSL, które wspólnie będą walczyć o miejsce w Parlamencie. - Po tym programie życzę długich wakacji - powiedział do dziennikarza Paweł Kukiz.

Screen z rozmowy w RMF FM (RMF FM)

"Co braliście?" - zapytał na początku Robert Mazurek. Dziennikarz dopytywał Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza, jak ugrupowania, którym wcześniej nie było sobie po drodze, teraz połączyły siły.

Politycy słysząc tak bezpośrednie pytanie, nie pozostali dłużni Mazurkowi. Odpowiedzieli, że wzięli to, co dostali od dziennikarza w 2017 roku i "dalej trzyma".

Mazurek zwracał uwagę Kukizowi, że mocno krytykował PSL, przytaczał wcześniejsze wypowiedzi polityka. - Mówiłem tyle różnych rzeczy. (...) Żebym ja pańskich nie zaczął cytować - zareagował polityk.

Mazurkowi udało się wyprowadzić nieco Kukiza z równowago. - To radio, a nie tabloid, pan się skupia na głupotach - powiedział do dziennikarza lider Kukiz'15. Wielokrotnie podkreślał, że jego ugrupowanie współpracuje z PSL, bo to jedyna partia, która zgodziła się przyjąć jego postulaty.

- Będziemy w jednym klubie - zadeklarowali zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Kukiz. Drugi z polityków dodał, że to się zmieni, jeśli "PSL zacznie ściemniać". - I vice versa - wtrącił lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Obaj politycy zapewnili, że wykluczają koalicję z PiS-em. - Jak ktoś chciał nas wyeliminować, to jak mam współpracować? - stwierdził Kosiniak-Kamysz. - PiS nie chce realizować moich postulatów - dodał Kukiz. Obaj podkreślili, że chcą "końca monowładzy jednej partii".

Mazurek w rządzie z Kukiz'15 i PSL?

Kukiz i Mazurek nie przestawali sobie dogryzać. - Ja panu powiem po audycji, co sądzę o tej rozmowie - to by się nie nadawało do publikacji - podkreślił lider Kukiz'15. Kosiniak-Kamysz powiedział z kolei, że "wyobraża sobie rząd" z Mazurkiem. Kukiz zareagował. - To ja się wypisuję w tej chwili - zaznaczył.

Politycy powiedzieli, że chcą, by prokurator generalny, a także rzecznik praw obywatelskich byli wybierani w wyborach powszechnych, jak prezydent. Mazurek zapytany o to, czy podoba mu się ten pomysł, odpowiedział: - Mnie się wszystko podoba, co mówicie.

Kukiz wtrącił też, że nie dostał kawy. Kiedy Mazurek życzył gościom wakacji, ale nie długich, bo to by oznaczało, że chce ich porażki w wyborach, Kukiz podkreślił, że po tym programie dziennikarzowi życzy właśnie długich wakacji. I nawiązując do nazwiska dziennikarza ocenił, że "oberki są lepsze od mazurków".

