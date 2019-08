Kukiz'15 i PSL oficjalnie razem. "Skończymy z partyjniactwem"

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 potwierdziły wspólny start w wyborach. - Rzadko trafia się na faceta, z którym godziny spędza się na rozmowie o programie, a nie listach czy subwencji - powiedział o Pawle Kukizie lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z kolei Paweł Kukiz podkreślał, że jego ruch samotnie nic by w wyborach nie wywalczył, a wspólnie z ludowcami ma szansę na dobry wynik. - Wspólnie doprowadzimy do tego, że powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem i która doprowadzi do budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wszyscy żyjemy w zgodzie, gdzie wszyscy naprawdę się szanujemy i gdzie te wszystkie światopoglądy są zepchnięte na trzeci plan, a liczy się przede wszystkim przyzwoitość - stwierdził.