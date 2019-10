Awaria w Elektrowni Ostrołęka. Jest komunikat i dementi

W wyniku nocnej awarii w Elektrowni Ostrołęka do rzeki dostał się olej turbinowy. Strażacy informują, że do niedzieli substancja zostanie usunięta z Narwi.

- 3 do 5 ton oleju wyciekło z zespołu Elektrowni w Ostrołęce, zanieczyszczając kanał zrzutowy uchodzący do Narwi. Akcję ratowniczą prowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Ostrołęce prowadzą rozpoznanie - informowała Agnieszka Borowska, rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Teraz Grupa Energa wydała w tej sprawie komunikat. "Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie olej dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych w ilości ok. 3 m3. Powiadomiono PSP i WIOŚ. Na skutek działań ratowniczych i zabezpieczających prowadzonych przez PSP i obsługę Elektrowni udało się wyłapać ok. 80 proc zanieczyszczeń" - czytamy.