Awantura w Warszawie. Gronkiewicz-Waltz: "Wielki skandal"

Władze Warszawy domagają się od ministra zdrowia zwrotu Szpitala Południowego. - Od tygodni w szpitalu przebywa około 30 pacjentów z COVID-19. Należy zostawić maksymalnie 100 łóżek jako zabezpieczenie, a w pozostałej części doposażać i uruchamiać oddziały dla pacjentów niecovidowych - stwierdziła wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Rząd twierdzi jednak, że miejsc dla pacjentów w warszawskich szpitalach nie brakuje. - To jest wielki skandal. Czy rząd wie, kiedy obiecano, że na Ursynowie będzie wybudowany szpital? 30 lat temu i dopiero teraz się udało skończyć tą budowę. To jest absolutnie dorobek tylko budżetu m. st. Warszawy - powiedziała w programie "Newsroom" WP Hanna Gronkiewicz-Waltz. Była prezydent stolicy podkreśliła, że działania rządu to "próba przejęcia" Szpitala Południowego. - Najprościej komuś zabrać, po prostu ukraść - dodała.