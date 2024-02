Awantura w telewizyjnym studiu. "Boicie się Unii Europejskiej!"

- Siekierski chwali się, że wprowadził to, co wynegocjował komisarz Wojciechowski w UE. W sprawie rolników trzeba zrobić jedno i ja to zrobiłem. 15 kwietnia o 15.30 wprowadziłem rozporządzenie i od północy obowiązywało embargo na wwóz zbóż. To samo trzeba zrobić teraz. Kolejną listę produktów i od północy mamy zakaz wjazdu produktów. Nie mówić na wszystko, że Unia Europejska, trzeba mieć odwagę - mówił w studiu TVN24 Waldemar Buda z PiS-u.