Awantura w studiu TVP. Politycy wyszli ze studia. "Ten program zbliża się do poziomu dna"

Politycy opozycji wyszli ze studia w czasie programu TVP "Woronicza 17". Zaprotestowali w ten sposób przeciw poświęceniu dużej części audycji doniesieniom, że polityk PO Stanisław Gawłowski rzekomo wynajmuje mieszkanie prostytutkom. - To wierutna bzdura - mówi Wirtualnej Polsce o doniesieniach radia Renata Gawłowska, żona polityka PO.

- Po co pan się bawi w takie ubeckie metody? Gawłowski nie ma możliwości się bronić, bo zamknęli go w areszcie. Oszkalować osobę, a potem będziemy wyjaśniać prawdę. Tak dawna władza obrzydzała obywatelom opozycję – mówił Andrzej Halicki do Rachonia. - Tabloidowymi materiałami zaczyna pan program, jestem oburzony. To się nie powinno zdarzyć w telewizji publicznej - oburzał się Piotr Misiło z Nowoczesnej. - Czy nie czuje pan, że ten program zaczyna się zbliżać do dna a pan odgrywa rolę funkcjonariusza politycznego? Jest pan rzecznikiem PiS-u - dodał Adam Struzik, po czym trzej politycy opuścili studio.