Awantura w studiu. Posłanka PiS Joanna Lichocka zaskoczyła gości i prowadzącego

Z opóźnieniem zaczęło się czwartkowe wydanie "Minęła 8" w TVP Info i od początku nie brakowało emocji. Jako pierwsza głos zabrała posłanka PiS Joanna Lichocka. Zamiast jednak odpowiedzieć na pytanie prowadzącego, oznajmiła, że nie podoba jej się "obsada" gości w programie.

Zdaniem Lichockiej zaproszenie gości w takiej konfiguracji to promowanie Koalicji Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. A zaproszono Joannę Lichocką z PiS, Agnieszkę Ścigaj z Kukiz'15, Miłosza Motykę z PSL i Mirosława Pampucha z Nowoczesnej. Przypomnijmy, że KE tworzą właśnie PSL, Nowoczesna oraz PO, SLD, Teraz i Zieloni .

"Zarzuty opozycji są nieprawdziwe"

W rozmowie z WP Lichocka zaznaczyła, że nie doszukuje się "politycznych intencji" w działaniach TVP Info. - Będąc w studiu, uświadomiłam sobie w jakiej konfiguracji jestem. Ze będę miała do czynienia z proporcjami 3:1, a także z nieróżnorodnością punktów widzenia - powiedziała. Jak tłumaczyła, miała przez to mniejsze szanse przekazać widzom stanowiska Zjednoczonej Prawicy.

- Nie śledzę dokładnie jak to jest we wszystkich programach w tym paśmie, ale wydaje mi się że jest to dosyć częsty zabieg. Że ta formuła sprawia, że widz ma wrażenie, że większość to Koalicja Europejska - oceniła. Zaznaczyła przy tym, że chce, by KE miała możliwość przekazywania swojego punktuwidzenie w telewizji publicznej i to robi.