"Pani coś piła?". Awantura w TVP Info

O bulwersującym incydencie dyskutowano w piątek wieczorem na antenie TVP Info. - Domagamy się usunięcia z Prezydium Sejmu pana marszałka Krzysztofa Bosaka za to, że nie odcięli się. Oni powinni wyrzucić go z partii za coś takiego. To jest przecież przestępca - przekonywała posłanka Lewicy Wanda Nowicka.