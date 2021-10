Awantura w Sejmie. Poseł zażądał odśpiewania hymnu UE

W trakcie czwartkowego bloku głosowań w Sejmie Lewica zażądała odśpiewania hymnu Unii Europejskiej. Na mównicę sejmową wszedł Krzysztof Gawkowski. Poseł w ramach "wniosku formalnego" wezwał innych parlamentarzystów do odśpiewania hymnu Unii Europejskiej. - Pan premier miał 30 minut, ja mam minutę. Żeby jej nie marnować: dajmy wyraz temu, że wszyscy jesteśmy Europejczykami, a przede wszystkim pan premier Morawiecki. Zapraszam do odśpiewania hymnu Unii Europejskiej: "Oda do Radości" - powiedział poseł Krzysztof Gawkowski.