Awantura w Sejmie. "Panie pośle, proszę do mnie"

Na sali plenarnej zawrzało. Przemysław Czarnek chciał odpowiedzieć na słowa Tomczyka. Polityk PiS zaczął wygłaszać sprostowanie, ale wicemarszałkini wyłączyła mu mikrofon. Dorota Niedziela zwróciła się do Czarnka. - Panie pośle, proszę do mnie - powiedziała. Były szef MEiN wrócił do ław poselskich.