Awantura w Sejmie. Padły ostre słowa. Minister nazwał posła "łajdakiem"

Do ostrej wymiany zdań doszło pod koniec posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, poświęconego interwencji policji i aresztowaniu 7 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu Margot, osoby niebinarnej - przedstawiającej się jako Małgorzata, choć pod względem formalno-prawnym określanej jako Michał Sz.

Nie musiał długo czekać na odpowiedź. Na jego słowa natychmiast zareagował Maciej Wąsik. Mieszkowskiego nazwał "łajdakiem". W rozmowie z Onetem wyjaśniał, że "jeśli ktoś używa takich słów, nie szanuje policjantów i policjantek". Stwierdził też, że jest to bardzo obraźliwe stwierdzenie i żaden parlamentarzysta nie powinien go używać. - To język rynsztoka - powiedział Maciej Wąsik. Stwierdził, że nie zamierza przepraszać.