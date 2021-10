Awantura w pubie w Wałbrzychu. Ukrainiec stracił oko

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował "Dziennik Wałbrzych". Z ustaleń lokalnych dziennikarzy wynika, że do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Właściciel pubu na Podzamczu wdał się w kłótnię z Ukraińcem, po czym doszło do rękoczynów. Potwierdza to Irena Rerich, pełnomocnik prezydenta Wałbrzycha ds. cudzoziemców.