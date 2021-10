Mobbing w policji. Funkcjonariusze chodzili do pracy z koronawirusem?!

Według nieoficjalnych informacji, policjanci ze zwolnieniem lekarskim mieli być przymuszani do pracy. Co więcej, najprawdopodobniej do służby wysyłano także tych funkcjonariuszy, którzy otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19.