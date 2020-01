Awantura w Parlamencie Europejskim. Błażej Spychalski: obrazki, które poszły w świat, nie są dobre ani potrzebne

Dyskusja polskich eurodeputowanych w PE wywołała niemałe kontrowersje. Zdaniem Błażeja Spychalskiego "obrazki, które poszły w świat, nie są dobre ani potrzebne". - Szkoda, że ta debata miała miejsce - ocenił rzecznik prezydenta.

Błażej Spychalski był gościem na antenie Polsat News. Rzecznik prezydenta RP był pytany między innymi o burzliwe obrady w Parlamencie Europejskim, gdzie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Beatą Szydło a Radosławem Sikorskim.

- Obrazki, które poszły w świat, nie są dobre ani potrzebne. Szkoda, że ta debata miała miejsce - ocenił Spcyhalski. - Nie mamy problemu z praworządnością. Słyszałem same ogólniki, argumenty znane od wielu miesięcy. Jesteśmy gotowi do debaty i nie mamy z tym problemu - dodał. Zwrócił się również z prośbą do polityków opozycji.