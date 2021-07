Awantura w Grodzisku Mazowieckim. Polityk PiS zapewnia o bezpieczeństwie

Waldemar Buda przekazał, że awantura przy punkcie szczepień przeciwko COVID-19 w Grodzisku Mazowieckim to "indywidualny przypadek". - Mamy za sobą kilkaset dni, w których wykonujemy szczepienia i kilka tysięcy punktów, w których to ma miejsce. Okazuje się, że teraz po takim długim czasie pojawił się taki jeden przypadek. Ja bym nie generalizował - stwierdził w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. - Punkty szczepień są bardzo bezpieczne. Nic tam się nie dzieje. To jest bardzo sporadyczny, wyjątkowy przypadek. Nie robiłbym z tego żadnej reguły, wielkiego wydarzenia - podkreślił polityk PiS. - Istotą sprawy jest to, że powinniśmy się szczepić - dodał rozmówca Mateusza Ratajczaka.