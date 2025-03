Starcie w Białym Domu. Donald Trump nie poparł Muska

Sekretarz stanu Marco Rubio i Elon Musk starli się podczas czwartkowego posiedzenia gabinetu Donalda Trumpa. Jak opisuje "New York Times", Rubio był wściekły na Muska, który zarzucał mu brak redukcji etatów w agencjach federalnych. Prezydent Trump przez długi czas biernie obserwował sytuację, zanim zdecydował się zainterweniować.

Ostra wymiana zdań dotyczyła redukcji personelu w rządowych agencjach, co popiera Musk. Prezydent zwołał posiedzenie po serii decyzji o masowych zwolnieniach, które spotkały się z krytyką. Musk, stojący na czele Departamentu Wydajności Państwa, przekonywał, że decyzje o zwolnieniach podejmują agencje federalne.

Rubio nie pozostał bierny na zarzuty Muska. - On nie mówi prawdy. A co z ponad 1500 urzędnikami Departamentu Stanu, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę w ramach odpraw? - pytał sekretarz stanu. Musk odpowiedział, że Rubio jest "dobry w telewizji", sugerując, że nie nadaje się do niczego innego.