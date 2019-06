Awantura podczas nabożeństwa. Napastnik obezwładniony przez wiernych

Do zdarzenia doszło w Brzesku (woj. małopolskie). 27-letni mężczyzna wszedł do kościoła w czasie nabożeństwa i zaczął się awanturować. - Wyzywał i obrażał mężczyznę, który zwrócił mu uwagę. Był pijany - informuje Anna Zięcik z małopolskiej policji.

Nietrzeźwy mieszkaniec Brzeska wszedł do kościoła w trakcie odbywającego się nabożeństwa. Zaczął się awanturować, krzyczał i przeklinał. Złośliwie przeszkadzał w mszy św.

Gdy jeden z uczestników nabożeństwa wyprosił go z kościoła, wówczas 27-latek stał się jeszcze bardziej agresywny.

Skierował się wtedy bezpośrednio do mężczyzny, który zwrócił mu uwagę. W pewnym momencie ruszył do wiernego i chciał przejść do rękoczynów.