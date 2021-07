Awantura o warszawskie śmieci. PiS uderza w ratusz, urzędnicy odpierają zarzuty

Jakiś czas temu Wirtualna Polska opisała, w jaki sposób odpady ze stolicy są wywożone do innych województw i tam przetwarzane bądź składowane. To efekt działań władz Warszawy, która podzieliła gospodarkę odpadami na dwie części. Pierwsza część, opłacana przez ratusz, to opróżnienie śmietników i wywóz. Drugą część stanowi tzw. zagospodarowanie odpadów, czyli sortowanie, recykling i składowanie. Za to ostatnie komunalne MPO płaci prywatnym firmom. A te wolą wozić odpady po kraju. Z prostego powodu: taniej składować odpady w małej miejscowości niż w wielkim mieście lub na jego obrzeżach. W praktyce, do wielu składowisk w Polsce rozwożone będzie z Warszawy ok. 160 tys. ton śmieci kwartalnie. To ok. 8 tys. ciężarówek.