Wideo Najnowsze andrzej rzepliński + 4 trybunał konstytucyjnyjoanna lichockaewa łętowskatłit Natalia Durman 1 godzinę temu Awantura o Trybunał Konstytucyjny. Joanna Lichocka odpowiada Andrzejowi Rzeplińskiemu "Idziemy w kierunku państwa mafijnego" - stwierdził Andrzej Rzepliński, komentując kandydatury PiS do TK. Co na to Joanna Lichocka (PiS)?... Rozwiń Akurat pani słychać wycie znakomic … Rozwiń Transkrypcja: Akurat pani słychać wycie znakomicie Czyje wycie dał pani na Ja tutaj jak pan widzi używam tego w cudzysłowiu bo to jest cytat Rozumiem W takich momentach kiedy totalna opozycja Histeryzuje krzyczy rozbierasz To po prawej stronie zazwyczaj się mówi w coś takiego słychać wycie znakomicie to znaczy Decyzje nie były najgorsze To jest oczywiście z uśmiechem To prosto jest sygnał Prawicowych wyborców To co zawsze nie Uwagi Histerie na Straszliwy W tej chwili nie Sławek Atak na kandydatów do Trybuna Lepiej się zniszczyć Czyjeś konkretny wyczerpani Wczoraj nie ja nigdy nie mam satysfakcji z bycia to Ty Raczej przygnębia Jak Widziałam niektóre Zastanawiam się czy autorzy róża Słów Mają Cekol Wspólnego z jakimś Poczucie rzeczywistości naczynie w którym polityka.pl komentatora To było To było druzgocące Czasami było Kuczyński na Awan rzepliński Platforma w Idziemy prostą drogą w kierunku państwa mafijnego zarządzanego Nie wiadomo Ile wspólnego z jakimś kontakt Ja mam Problem Nie są zupy Wypowiedziami No szaleńczy NATO Mnie tak zwróciłam uwagę na wypowiedź pani profesor Która nie będzie komentować na Wszystko wiadomo Wiem chciałam Pani profesor Wojciech i Na Rzecznika Praw Obywatelskich Kiedy żadnych praw obywatela Przestrzega Pod koniec lat osiemdziesiątych panie Łętowska firmowa ła swoim nas I swoim zamiłowaniem do państwa prawa reżim reuzel Dostawaliśmy pa Ludzie siedzieli w więzieniach a pani Była rzecznikiem praw obywatelskich I teraz Ma jakieś wątpliwości do prowadzenia tego okresu będzie teraz w Trybunale Konstytucyjnym Polska była w Trybunale Konstytucyjnym powołana Chyba platforma Niepamięć Biegła Cadence To Niezwykłe Platforma Obywatelska PSL SLD i zwolennicy w W tak zwanych elif Zapominają jacy ludzie byli w Trybunale Konstytucyjnym wybieraniu prosto z sejmu Poselskich prosto z ławce Leon Kieres w tej chwili członek Trybunału Konstytucyjnego Polityk Platformy Obywatelskiej busa na Zdał mandat złożył mandat senatorski po wybraną do Trybunału Konstytucyjnego Polityczny YouTube