Awantura o koszulkę Mikołaja Pawlaka. Jest głos z obozu Zbigniewa Ziobry

Nie milkną echa wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka w Sejmie. RPD pojawił się na mównicy w koszulce przedstawiającej wizerunek płodu ludzkiego umieszczonego w sercu. "Tutaj specjalnie przyjechałem dzisiaj obrazkowo, żeby mieć ręce wolne (…). Ten obrazek po prostu przedstawia prawo do życia" - mówił Mikołaj Pawlak w Sejmie. O komentarz do wystąpienia RPD w programie "Newsroom WP" Agnieszka Kopacz pytała wiceministra Jacka Ozdobę. - Nienarodzone dziecko ma prawo do życia i ma prawo, by rzecznik go chronił - zaznaczył polityk. Jak podkreślił wiceminister klimatu, obowiązkiem Rzecznika Praw Dziecka jest ochrona życia dziecka od poczęcia aż do osiągnięcia pełnoletniości. - Ja nie widzę tu dużych kontrowersji - mówił Jacek Ozdoba. Więcej w materiale wideo.