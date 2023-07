Awantura o dziecko w restauracji przy plaży. "Czemu rodzice na to pozwalają?"

"Sorry ale w tym momencie ja bojąca się ludzi podeszłabym do tej matki i powiedziała, że ma ubrać dziecko bo to przesada", "Ja nawet na plaży nie rozumiem. Jestem nad jeziorem właśnie i niemalże każde małe dziecko jest gołe. już pomijając fakt, że to niehigieniczne i niesmaczne, to nie rozumiem jak rodzice mogą do tego stopnia nie szanować prywatności dziecka", "IMO powinny być kary dla takich rodziców, jakiś mandat nie wiem. Odraża mnie fakt, że na te niewinne dzieciaki mogą patrzeć jakieś oblechy".