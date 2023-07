Para weszła razem do morza. 38-latek nie żyje

- Oficer natychmiast wysłał w to miejsce policjantów. Mundurowi po przybyciu na miejsce zabezpieczyli teren. Wstępnie ustalili, że 19-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego wszedł do jeziora, by się wykąpać. W którymś momencie stracono go z oczu i zaczęła się akcja poszukiwawcza. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, jednak pomimo długiej akcji reanimacyjnej 19-latek zmarł - powiedział Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.