Awantura o "Dziady". Zemsta PiS na teatrze?

Ministerstwo Kultury nie będzie współprowadziło Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie - zapowiedział wicepremier Piotr Gliński. To oznacza brak części dotychczasowego dofinansowania z rządowych funduszy m.in. remontów, a przedstawiciele teatru uważają, że może być to zemsta za spektakl "Dziady". - Na miejscu teatru nie oczekiwałbym patronatu ministra Glińskiego, nie zwracałbym się do niego - komentował w programie "Tłit" WP Bogdan Zdrojewski. Senator KO dodał, że nie podziela "pędu do unarodowienia" samorządowych instytucji publicznych. - To wyraz rozmaitych kompleksów - mówił Zdrojewski. Jego zdaniem teatr z Krakowa wyjdzie z konfliktu o adaptację "Dziadów" mocniejszy. - Ten fantastyczny zespół aktorski obroni się wbrew Glińskiemu m.in. dzięki swojej publiczności - stwierdził gość Michała Wróblewskiego.