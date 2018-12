Awantura na Twitterze. "Związkowe su***syny", "Odpowiesz za to, chamie!"

Pomiędzy posłem Jackiem Wilkiem a Piotrem Dudą z NSZZ "Solidarność" doszło do ostrej wymiany zdań na Twitterze. Poseł napisał o "związkowych su***synach", a szef "Solidarności" odpowiedział na tę zniewagę, nazywając go chamem.

Jacek Wilk przeprosił za swoje słowa na Twitterze. "Za nieparlamentarne słowa raz jeszcze przepraszam. Nie było skierowane do żadnych konkretnych osób/organizacji, ale święty by się zdenerwował widząc skutki zakazu handlu w niedziele" - napisał we wtorek na Twitterze. Szef "Solidarności" nie odniósł się do przeprosin Jacka Wilka.