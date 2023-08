Awantura na konferencji KO. "Jest czymś szokującym"

- Pytanie do panów o wypowiedzi waszych kandydatów do Sejmu. Pan Sławomir Nitras mówi, że wszyscy mają iść równo na emeryturę. Czy to oznacza, że planujecie zrównać wiek kobiet i mężczyzn? Pan Budka mówi o skończeniu z monopolami państwowymi. Czy to oznacza, że planujecie sprywatyzować chociażby Orlen? Z kolei pani Jana Szostak mówi o zburzeniu, zniszczeniu muru na polsko-białoruskiej granicy. Czy też planujecie to zrobić? - spytał pracownik TVP.