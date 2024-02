Awantura na komisji. "Przekracza pan wszelkie granice"

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że decyzja w stosunku do mnie i tak jest przez was podjęta. Ten teatrzyk, że będziecie zasięgać opinii... Natomiast ja i tak zostanę waszymi głosami z tej komisji wykluczony, dlatego że od samego początku ja widzę, że pytania, które zadaję świadkom, są z jakiegoś powodu dla was trudne. Wnioski dowodowe, które ja zgłaszam, razem z pozostałymi posłami, odrzucacie. Nie chcecie, żeby pewne okoliczności były wyjaśniane - mówił.