Autobus zablokował prezydencką kolumnę. Jest nagranie

Warszawski ratusz tłumaczy, że awaria pojazdu to zwykły przypadek. - Jakiekolwiek sugestie, że było to celowe działanie, są całkowicie nieprawdziwe i nieuprawnione. Stanowczo to dementuję. To była sytuacja losowa, czysty przypadek - przekonuje rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.