Autobus zablokował drogę Dudzie? Stołeczny ratusz tłumaczy

- Do kierowcy podeszli funkcjonariusze policji i SOP. Po ok. 10 minutach kolumna pojazdów z Belwederu wydostała się obok autobusu, przejeżdżając przez chodnik. Po 17 minutach autobus udało się go uruchomić. Przejechał na najbliższy przystanek przy Łazienkach, stamtąd został zholowany przez pogotowie autobusowe. Wszystko jest na monitoringu, nagrania zostały zabezpieczone - podała rzeczniczka.