Autobus na przejeździe kolejowym w Zabrzu. Kierowca staranował rogatki

Zignorował znak świetlny na przejeździe kolejowym i z pełną prędkością wjechał w zaporę, która się zamykała. Kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Zabrzu wyłamał rogatkę i uciekł, jak gdyby nic się nie stało. Nagranie ze zdarzenia opublikowali w sieci śląscy funkcjonariusze. Do sytuacji doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym na ulicy Ziemskiej. Sprawę zgłosił dróżnik. Jak podała policja w Zabrzu, kierowca autobusu szybko został zatrzymany. To 59-letni mieszkaniec Zabrza, u którego wstępne badanie wykazało możliwość bycia pod wpływem narkotyków. Od 59-latka pobrano próbki krwi do dalszych badań. Policja prowadzi czynności w sprawie. Funkcjonariusze nie poinformowali, co grozi kierowcy. Wiadomo, że nikomu z pasażerów nic się nie stało. Policjanci proszą jednak osoby, które w chwili zdarzenia były w autobusie o kontakt z Komisariatem II Policji w Zabrzu.