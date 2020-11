Austria. Strzały w Wiedniu. Trwa obława na terrorystów. Rośnie liczba ofiar

Ogień z broni palnej wznawiano potem jeszcze w pięciu innych miejscach, co wskazuje, że napastników było co najmniej kilku.

Austria. Strzelanina w Wiedniu. Napastnik był bojownikiem ISIS

Według ustaleń niemieckiego dziennika "Bild" zastrzelony przez policję napastnik opublikował w poniedziałek kilka zdjęć na Instagramie, w tym przysięgę wierności przywódcy milicji terrorystycznej Państwa Islamskiego (IS) - podobnie jak robili to inni zabójcy z tego kręgu. Na innym zdjęciu jest z flagą ISIS.

Centrum Wiednia jest całkowicie zablokowane przez policję. Mieszkańców miasta wezwano, by nie opuszczali swych domów lub miejsc, gdzie się aktualnie znajdują. Władze zaapelowały do rodziców, by we wtorek zostali z dziećmi w domach.