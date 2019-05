Austria: Prezydent odwołał rząd, przyspieszone wybory we wrześniu

Prezydent Austrii Alexander van der Bellen odwołał we wtorek rząd kanclerza Sebastiana Kurza. Tymczasowym premierem do czasu wyborów będzie minister finansów Hartwig Loeger z Austriackiej Partii Ludowej (OeVP).



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Austria. Alexander van der Bellen (z prawej) wręcza nominację kanclerską Hartwigowi Loegerowi (z lewej) (PAP, Fot: PAP/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

W poniedziałek doszło do historycznego wydarzenia w skali całego kraju - austriacki parlament przegłosował wotum nieufności dla rządu Kurza. był to pierwszy taki przypadek w powojennej historii Austrii. Prawdopodobnie przyspieszone wybory odbędą się we wrześniu.

Do tego momentu premierem będzie Hartwig Loeger. Pozostali ministrowie zostali poproszeni przez prezydenta o dokończenie swojej misji do momentu wyłonienia nowej większości parlamentarnej. Nowy tymczasowy kanclerz zadebiutuje na europejskich salonach już we wtorek - podczas nieformalnego szczytu UE w Brukseli - poinformowała agencja prasowa APA.

Agencja dodaje, że Van der Bellen liczy na zaprzysiężenie nowego gabinetu do końca tego tygodnia lub na początku przyszłego Według APA austriacki prezydent ma w tej sprawie kontaktować się z partiami zasiadającymi w parlamencie.

Skandal na szczytach władzy

Wotum nieufności dla Kurza oraz rozpisanie przyśpieszonych wyborów w Austrii to pokłosie afery związanej z byłym już wicekanclerzem Christianem Strache z Austriackiej Partii Wolności (FPOe). Skrajnie prawicowy wicekanclerz obiecywał lukratywne kontrakty w zamian za poparcie fikcyjnego rosyjskiego oligarchy.

Na nagraniach ujawnionych przez niemieckie media "Sueddeutsche Zeitung" i "Der Spiegel" widać jak polityk obiecujące publiczne kontrakty w zamian za darowizny od siostrzenicy rosyjskiego oligarchy. - Jeśli ona przejmie Krone na trzy tygodnie przed wyborami i zdobędzie dla nas pierwsze miejsce, możemy pogadać o wszystkim - mówił w grudniu 2017 roku na Ibizie Heinz-Christian Strache.

"Ona" to "Alona", fikcyjna córka rosyjskiego oligarchy; Krone to "Kronen Zeitung", największy dziennik w kraju; a "wszystko" to przede wszystkim rządowe kontrakty m.in. na budowę autostrad dla oligarchy.

Po doniesieniach medialnych wicekanclerz Strache podał się natychmiast do dymisji a austriacki parlament wyraził wotum nieufności wobec kanclerza Sebastiana Kurza.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Źródło: RMF FM