Austria: kompromitujące nagranie. Kanclerz ogłasza przedterminowe wybory

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział organizację przedterminowych wyborów parlamentarnych. Mają się one odbyć tak szybko, jak to tylko możliwe. ta decyzja to efekt skandalu, jaki wybuchł po opublikowaniu kompromitującego nagrania wideo. Jego bohaterem jest wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział przedterminowe wybory (PAP, Fot: EPA/Christian Bruna)

Heinz-Christian Strache, szef Austriackiej Partii Wolności (FPOe), już podał się do dymisji - informuje rmf24.pl. Po spotkaniu z Kurzem oświadczył, że FPOe chce kontynuować realizację programu w dotychczasowej koalicji (FPOe jest koalicjantem Austriackiej Partii Ludowej Kurza - OeVP - od grudnia 2017 r. - przyp. red.). Dodał, że jego osoba nie powinna stać temu na przeszkodzie, ani też doprowadzić do upadku rządu, tym bardziej, że zrezygnował równiez kierowania swoim ugrupowaniem. Najwyraźniej jednak Kanclerz Austrii jest innego zdania.

Co jest powodem dymisji wicekanclerza i wcześniejszych wyborów parlamentarnych? Skandal, jaki wybuchł po opublikowaniu w piątek przez dwa niemieckie dzienniki - "Sueddeutsche Zeitung" i "Spiegel" - kompromitującego Strache nagrania wideo. Widać na nim, jak polityk FPOe oferuje państwowe kontrakty rzekomej inwestorce z Rosji . W zamian ma otrzymać pomoc w uzyskaniu przez jego partię lepszego wyniku w wyborach.

Do zarejestrowanej - jak podają media - na Ibizie rozmowy, miało dojść w lipcu 2017 r. - zaledwie kilka miesięcy przed wyborami do austriackiego parlamentu. Podczas dyskusji pada pomysł, by "inwestorka" wykupiła połowę udziałów w najpoczytniejszej austriackiej gazecie "Kronen Zeitung". Dzięki temu udałoby się wspierać w kampanii FPOe. Po wyborach Rosjanka mogłaby liczyć na wdzięczność FPOe - intratne kontrakty publiczne. Był tylko jeden warunek: partia musi wejść do rządu. Rozmówcy zastanawiają się też nad różnymi sposobami finansowego wsparcia dla FPOe, tak by ominąć obowiązujące przepisy w tym zakresie.

W wyborach z października 2017 r. FPOe zajęła trzecie miejsce - za OeVP i Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPOe). W grudniu 2017 r., po dwumiesięcznych negocjacjach, powstał koalicyjny rząd OeVP i FPOe, na którego czele stanął Kurz.

Według austriackich mediów to największy skandal polityczny w powojennej historii kraju.