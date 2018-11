Afera szpiegowska w Austrii. Minister spraw zagranicznych odwołuje wizytę w Rosji

Austriacki pułkownik od początku lat 90. XX w. miał prowadzić działalność szpiegowską. Kanclerz Austrii stwierdził, że jeśli podejrzenia wobec wojskowego się potwierdzą, nie poprawi to stosunków z Rosją. Szef rosyjskiego MSZ nazwał działania Austriaków "nieprzyjemną niespodzianką".



Austriackie władze nie podały, o kogo dokładnie chodzi. Wiadomo, że wojskowy, który obecnie jest na emeryturze, szpiegował w czasie czynnej służby. Miał za to otrzymać około 300 tys. euro. Sprawą zajęła się prokuratura.

- Jeśli takie przypadki zostaną potwierdzone, niezależnie czy miały one miejsce w Holandii, czy w Austrii, nie poprawią one stosunków między Rosją a Unią Europejską – cytuje AFP kanclerza Austrii. W ten sposób Sebastian Kurz do sprawy cyberataku na Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej, która ma swoją siedzibę w Hadze.