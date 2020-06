Auschwitz. 80 lat temu Niemcy przywieźli do obozu 728 Polaków

W tym roku mija 80. rocznica deportacji pierwszych Polaków do KL Auschwitz. W Tarnowie Niemcy zapakowali ich do wagonów i stamtąd, 14 czerwca 1940 roku, przywieźli do Oświęcimia.

Auschwitz. 80. rocznica transportu pierwszych Polaków (Piotr Sawicki, Muzeum Auschwitz)