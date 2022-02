"Atomowe sankcje" na Rosję. Ta decyzja może oznaczać katastrofę gospodarczą

Zachód nakłada pierwsze sankcje na Rosję po decyzji Władimira Putina o uznaniu separatystycznych regionów Ukrainy. Rozważane są różne scenariusze, które mogłyby powstrzymać Rosję przed ewentualną inwazją. - "Atomowe sankcje" dla Rosji to przede wszystkim odcięcie ich systemu bankowego od SWIFT, który pozwala korzystać z bankowości i kart kredytowych na całym świecie. Takie odcięcie oznaczałoby głęboki kryzys gospodarczy. To zdecydowanie najgorszy scenariusz, który Rosjanie mogliby sobie wyobrazić - powiedziała w programie "Newsroom WP" prof. Katarzyna Pisarska z Europejskiej Akademii Dyplomacji. - Rosja z Chinami od lat próbuje budować swój system bankowy, który byłby niezależny od tego z Zachodu. To oczywiście jest niezwykle trudne i dla międzynarodowego handlu niepraktyczne – dodała prof. Pisarska. SWIFT to Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej - jedna z kluczowych instytucji finansowych na świecie. Każdego dnia za jej pośrednictwem realizowanych jest ok. 14 mln globalnych operacji.