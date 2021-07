Atakuje ją prawica. Kim jest Rosario Silva de Lapuerta?

- Pani Lapuerta wydała sobie w Luksemburgu takie postanowienie. Jeżeli ja bym był sędzią w TSUE i wydał postanowienie zakaz korzystania plaż przez turystów, to chyba by się popukała po głowie. To ja się dzisiaj pukam po głowie, co ona zrobiła z Turowem - mówił wzburzony minister.