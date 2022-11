Atakowali uszkodzonym T-64. "Walka na noże" przy użyciu ciężkiego sprzętu

Do sieci trafiło nagranie, na którym ukraińska załoga czołgu T-64 "walczy na noże" z oddziałami wroga pod Bachmutem w obwodzie donieckim. Żołnierze z 93. Brygady Zmechanizowanej natrafili na wroga przypadkowo, ponieważ w tym czasie zmierzali zająć pozycję obronną po udanym wypędzeniu wojskowych Putina z tego regionu. Kiedy wydawało się, że Rosjan już tu nie ma, nagle okazało się, że to jeszcze nie koniec. Ukraińcy natychmiast przeszli do ataku. Najpierw z bliskiej odległości zrównali z ziemią opancerzony wóz, a później wysłali do piekła Rosjan, którzy próbowali uciec przed konfrontacją. Co ciekawe, ukraiński T-64 w chwili ataku był uszkodzony w wyniku wcześniejszych walk. Przejście do ataku ze zniszczonym pancerzem było wielkim ryzykiem Armii Kijowa, ale ostatecznie opłaciło się. Siły Zbrojne Ukrainy są coraz bliżej zajęcia kluczowego miasta w obwodzie donieckim, co miało zostać wykonane jeszcze przed rozpoczęciem zimy.