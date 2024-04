Ataki na rafinerie w Rosji. "To komunikacja z Rosjanami"

"To nasz wybór"

Szmyhal podkreślił, że społeczeństwo Ukrainy nie jest wyczerpane wojną, ale jedynie zmęczone, co jest zupełnie naturalnym stanem rzeczy. Oświadczył też, że Ukraina nie może przestać się bronić, bo po prostu zginie. Szmyhal podkreślił, że Ukraina ma odwagę, by chronić swój kraj i wartości europejskie. - To nasz wybór - dodał.