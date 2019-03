Ataki na niemieckie pociągi. Zatrzymano Irakijczyka

Austriacka policja aresztowała Irakijczyka, który jest podejrzany o zamachy na pociągi w Niemczech. To sympatyk Państwa Islamskiego.

Rzecznik Krajowego Urzędu Kryminalnego w Monachium dodał, że Irakijczyk przyjechał do Austrii jako uchodźca. Według informacji policji nic nie wskazuje na to, by mieszkał w Niemczech.