Ataki DDoS na stronę internetową Sejmu. "Czas wybrany nie przypadkiem"

- Są różne siły, które jak widać chcą zamieszać nam w naszej demokracji, ale na to nie pozwolimy - mówi marszałek Szymon Hołownia. W ten sposób odniósł się do problemów ze stroną internetową Sejmu, która przestała działać w trakcie obrad i glosowań. - To był atak DDoS, a czas tego ataku nie był przypadkowy - podkreślił Hołownia.