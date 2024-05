Ataki cybernetyczne z Rosji. Wicepremier: najbliższe dwa tygodnie

- We wtorek padła informacja, że ataki rosyjskie będą wzmożone najbardziej od 5 lat, Polska jest na pierwszym froncie. Moim obowiązkiem jest mówić do obywateli: państwo was chroni, ale wy uważajcie - zaznaczył. Gawkowski wskazał, że do ataków dochodzi m.in. w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.