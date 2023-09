Atak z zaskoczenia na Morzu Czarnym. Rosyjskie okręty pod ciężkim ostrzałem

Kolejny atak na Rosjan na Morzu Czarnym. W czwartek wieczorem wicepremier Ukrainy, Mychajło Fedorow udostępnił na Telegramie nagranie, na którym dochodzi do ataku na rosyjski okręt patrolowy Floty Czarnomorskiej Siergieja Kotowana. Nagranie pojawiło się też na serwisie X (Twitterze) i widać na nim, że do desantu Ukraińcy wykorzystali drony morskie. W pewnym momencie można zauważyć, jak działo maszynowe na okręcie strzela do jednego z dronów nawodnych, który zbliżał się od wschodniego wybrzeża. Jak przekazał Fedorow, dwa okręty patrolowe projektu 22160 Rosjan zostały uszkodzone w wyniku ataku z zaskoczenia. Do ataku Ukraińców odniosło się rosyjskie MON. Informacje przekazywane przez Kreml mają najczęściej charakter propagandowy. Stąd też nie ma pewności czy rosyjska agencja TASS przekazała prawdę, twierdząc, że broń pokładowa miała skutecznie odeprzeć próby ostrzału, a ukraińskie drony zostały zniszczone.