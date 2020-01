Atak USA w Bagdadzie. Iran zapowiada zemstę. Polskie władze "trzymają rękę na pulsie", gen. Roman Polko o zagrożeniach

Siły USA w Iraku zabiły Kassima Sulejmaniego, dowódcę najbardziej elitarnej jednostki Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Iran zapowiada krwawą zemstę. Polskie władze tonują nastroje. – Trzymamy rękę na pulsie – mówi WP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski twierdzi, że eksperci z Pałacu Prezydenckiego oczywiście zajmują się zapalną sytuacją na Bliskim Wschodzie. A Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informuje WP o "braku jakichkolwiek sygnałów wskazujących na wystąpienie zagrożeń dla Polski oraz jej obywateli".

Jak mówi nam gen. dr Roman Polko, były dowódca GROM, atak USA na Iran "to i tak bardzo trudna sytuacja dla Polski". – USA bardzo zdecydowanie rozgrywają swoje interesy na Bliskim Wschodzie. Zabito bardzo ważną postać. Człowieka, który stał za wieloma działaniami terrorystycznymi. To mocno zaognia konflikt, odczujemy to na pewno finansowo. Ceny ropy już idą w górę i pójdą jeszcze mocniej. Ale jeśli walczy się z terroryzmem, ucina komuś głowę, to mogą wyrosnąć następne. Możemy spodziewać się odwetu, spirala nienawiści się nakręca – mówi WP generał.