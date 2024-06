Atak tuż przed meczem Polaków. W sieci zdjęcia z miejsca zdarzenia

Tuż przed meczem Polska-Holandia doszło w Hamburgu do niebezpiecznego incydentu. Z jednego z barów wyszedł mężczyzna z koktajlem Mołotowa i czymś, co przypominało czekan. Zaatakował kibiców i policjantów. Padły strzały. W sieci pojawiło się nagranie i zdjęcia, na których widać to, co wydarzyło się na jednej z ulic Hamburga.