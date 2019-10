Atak Turcji na Syrię. Papież Franciszek apeluje o pokój i modli się za Syrię

- Łączę się w bólu z rannymi i modlę się za rannych – mówił papież Franciszek. Podczas niedzielnej mszy świętej papież zaapelował o "poszukiwanie pokoju społecznego".

Watykan. Papież Franciszek zwrócił się do społeczności międzynarodowej o dialog i poszukiwanie rozwiązania konfliktu w Syrii. Słowa te padły cztery dni po tym, jak Turcja zaatakowała Syrię.

- Moje myśli kieruję ponownie na Bliski Wschód, szczególnie do umiłowanej i umęczonej Syrii , skąd znów napływają dramatyczne wiadomości na temat losu ludności na północy i wschodzie kraju, zmuszonej do porzucenia domów z powodu działań militarnych – powiedział papież Franciszek.

- Do wszystkich zaangażowanych stron i do wspólnoty międzynarodowej ponawiam apel o szczere zaangażowanie na drodze dialogu, by szukać skutecznych rozwiązań – podkreślił papież Franciszek. Po tych słowach wierni zaczęli bić brawo.