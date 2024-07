Jasny sygnał dla Putina. Dyktator przegrał? Szybka reakcja Kremla

Według doniesień w ostatecznym tekście deklaracji szczytu droga Ukrainy do NATO zostanie nazwana "nieodwracalną". Co to znaczy? - NATO wysłało komunikat: jeżeli poradzicie sobie z naszą pomocą teraz, to będziecie w NATO, a wtedy atak na Ukrainę będzie dla Rosji śmiertelnie ryzykowny - mówi Jerzy Marek Nowakowski w rozmowie z WP.