Atak rakietowy pod Donieckiem. Deszcz Gradów spadł na Rosjan

Ukraińcy nagrali moment ataku rakietowego na pozycje Rosjan pod Donieckiem. Ekipa amerykańskiej agencji Associated Press towarzyszyła żołnierzom z 72. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy w szturmie na rosyjskie cele. Na nagraniu z akcji widać, jak wojskowi Zełenskiego przywożą wyrzutnię BM-21 Grad pod specjalną plandeką i w kilka chwil przygotowują cały sprzęt do ostrzału. Następnie operator broni wystrzeliwuje salwę w kierunku wrogich oddziałów, by wesprzeć ukraińską piechotę walczącą w rejonach okupowanego miasta. - Tak, wróg posuwa się do przodu. Co minutę, co sekundę i to na każdej linii frontu. Teraz nasze wsparcie artyleryjskie jest bardzo ważne dla wszystkich - przekazał jeden z Ukraińców biorących udział w akcji. Obrońcy Kijowa robią wszystko, co w ich mocy, by nie pozwolić Rosjanom wejść w głąb obwodu donieckiego. Tylko skutecznie zaplanowane ataki rakietowe przy użyciu Gradów czy HIMARS-ów mogą zatrzymać zbrojne działania Rosjan w tym regionie.