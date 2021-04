Atak pedofila. Policja ujawnia. Dramat dziecka rozegrał się w weekend

Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka przestrzegał w programie "Newsroom" WP przed pedofilami, którzy wciąż przebywają na wolności. Opowiedział też o sytuacji z ostatniego weekendu, gdy 60-letni mężczyzna najprawdopodobniej próbował wykorzystać dziecko. - Mężczyzna podszedł na placu zabaw do dzieci, zaczepił je, zaoferował, że da 50 zł, żeby poszły z nim do domu. Gdy dzieci zorientowały się, że może się tam wydarzyć coś złego, on siłą zabrał jedno do mieszkania. Zaalarmowani sąsiedzi wybili okno i je odzyskali - mówił gość Agnieszki Kopacz. Ciarka zwrócił uwagę na desperację sąsiadów, którzy zdecydowali się nawet na zniszczenie mienia, byle tylko uchronić dziecko przed pedofilem. Zapewnił, że mężczyzna jest już w rękach policji i prokuratury.

Rozwiń