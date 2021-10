Atak nożownika w Wielkopolsce. Nie żyje mężczyzna

Atak nożownika w Ostrowite. Ranny zmarł, zatrzymano dwie osoby

Jak w rozmowie z mediami przekazały służby, we wskazanym mieszkaniu odnaleziono mężczyznę ranionego nożem. Jego stan był poważny. Do Ostrowite wezwano karetkę, którą poszkodowanego zabrano do szpitala.